Balıkesir'de 39 kişiyi taşıyan bot battı! Kayıp 4 kişi aranıyor

Bal\u0131kesir'in Ayval\u0131k il\u00e7esi a\u00e7\u0131klar\u0131nda s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131 ta\u015f\u0131yan bot batt\u0131. Bottaki ki\u015filerden 35'i T\u00fcrk Sahil G\u00fcvenlik Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekiplerince kurtar\u0131ld\u0131, kay\u0131p oldu\u011fu de\u011ferlendirilen 4 ki\u015fiyi arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERAile boyu tatil!Sosyal medya bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc konu\u015fuyor! Emniyet'ten a\u00e7\u0131klamaUdumbara \u00e7i\u00e7e\u011fi nerede ve nas\u0131l yeti\u015fir? Efsanesi nedir?