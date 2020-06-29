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  4. Balıkesir'de 39 kişiyi taşıyan bot battı! Kayıp 4 kişi aranıyor

Balıkesir'de 39 kişiyi taşıyan bot battı! Kayıp 4 kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 10:31 | Son Güncelleme

Balıkesir Ayvalık'ta 39 kişi taşıyan bot battı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 35 kişiyi kurtarırken kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişi ise aranıyor.

Balıkesir'de 39 kişiyi taşıyan bot battı! Kayıp 4 kişi aranıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Ayrıntılar birazdan...

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