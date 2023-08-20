HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir'de 4 saat söndürülemeyen yangının çıkış nedeni belli oldu

Balıkesir'de 4 saat söndürülemeyen yangının çıkış nedeni belli oldu

20.08.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangında 30 hektarlık makilik ve ormanlık alan küle döndü. Saman yüklü kamyonette başlayan yangın, önce kamyoneti küle çevirdi, ardından ormana sıçradı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Dombaydere mevkiinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangına bir kamyonetin kasasında tutuşan samanlar neden oldu. Önce kamyonet küle döndü, ardından yangın ormanlık alana sıçradı. O panik anları saniye saniye kaydedildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin canla başla mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

SON11

VALİ YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın bölgesine gelerek ekipleri koordine etti. Vali Ustaoğlu, İHA mikrofonlarına konuşarak "Dombaydere bölgemizde bir orman yangını ihbarı aldık. Ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etti. 86 araç ve 400'e yakın personeli ile Orman Bölge Müdürlüğümüz, DSİ ve Balıkesir itfaiyesi araçları ile müdahale edildi. 8 helikopter ve 8 yangın söndürme uçağı da yangında görev aldı. Şuan kısmen kontrol altında diyebiliriz. 30 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yoğun müdahalemiz devam ediyor, soğutma işlemleri devam ediyor" dedi.

VALİ

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir, Kepsut’taki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyadan paylaştı! Elon Musk ile Mark Zuckerberg'i 'kafes dövüşü' için Türkiye'ye davet ettiSosyal medyadan paylaştı! Elon Musk ile Mark Zuckerberg'i 'kafes dövüşü' için Türkiye'ye davet etti
Koronavirüsün yeni varyantı 'BA.2.86' giderek yayılıyor! Bir ülkede daha görüldüKoronavirüsün yeni varyantı 'BA.2.86' giderek yayılıyor! Bir ülkede daha görüldü
Emniyet kemeri mucizesi! Tek bir yara bile almadılarEmniyet kemeri mucizesi! Tek bir yara bile almadılar
Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.