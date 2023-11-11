Balıkesir'de 5 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi!

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı gelmişti. Marmara ve Ege Bölgesi için sarı ve turuncu uyarılar yapıldı. Edremit ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve 5 dakika etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

CADDE DEREYE DÖNDÜ!

Çayiçi Caddesi'nde biriken yağmur suları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taşan rögarlardan gelen sularla cadde dereye döndü. Sürücüler caddede ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf, yağmur sularının iş yerlerine girmemesi için çabalarken, bazı vatandaşlar da giderleri açmaya çalıştı.

"ÇATI UÇMASINA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bilgilendirmede vatandaşların kuvvetli yağmura karşı hafta sonu boyunca dikkatli olması ve önlem alması istendi. Açıklamada, "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Balıkesir'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor. Sel, ulaşımda aksamalar, hortum, çatı uçmasına karşı dikkatli olun" denildi.

YAĞIŞ NEDENİYLE HEYELAN MEYDANA GELDİ!

Kazdağları'nda bulunan Kavurmacılar Kırsal Mahallesi'nde yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasında köy yolu trafiğe kapandı.

Araçlar yolda mahsur kaldı. Yol yapılan çalışma ile tekrar trafiğe açıldı.

BANDIRMA'DA FIRTINANIN SAATTEKİ HIZI 50 KM'YE ULAŞTI!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de aniden bastıran sağanak yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bandırma’da etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Fırtınanın saatteki hızı 40-50 kilometreye ulaştı. Liman içerisinde yük boşaltma işlemleri durdurulurken RoRo gemi seferleri iptal edildi. Yağış ve fırtına nedeniyle sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, bina girişlerine ve saçakların altına sığınarak korunmaya çalışarak, kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi.

Trafik ekipleri de kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öğle saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış bazı yolları göle çevirdi. Bandırma sahil caddelerinde ise su birikintileri meydana geldi.

(DHA-İHA)







