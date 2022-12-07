HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Balıkesir’de aranan 62 şahsa gözaltı

Balıkesir’de aranan 62 şahsa gözaltı

07.12.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de polis ekiplerinin ’huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 34 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de aranan 62 şahsa gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi, Marmara, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 34 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 37 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek, 28 kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortaokul öğrencilerinin kavgasına MEB'den açıklamaOrtaokul öğrencilerinin kavgasına MEB'den açıklama
İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?
Astsubay sevgili konuştu: Herkes 'hocam' diye hitap ediyorduAstsubay sevgili konuştu: Herkes 'hocam' diye hitap ediyordu
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Araştırma yapılmıştı: Sonuçlar paylaşıldı: Ortak beklenti 7,845 TL…

Araştırma yapılmıştı: Sonuçlar paylaşıldı: Ortak beklenti 7,845 TL…

Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı

Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı

Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı

Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı

Partiyi karıştıran olay! 15 kişi tekme tokat saldırdı: "Talimat aldım, korkuyorum"

Partiyi karıştıran olay! 15 kişi tekme tokat saldırdı: "Talimat aldım, korkuyorum"

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Komşuları için soyundular! Görünce gözlerine inanamadı

Komşuları için soyundular! Görünce gözlerine inanamadı

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.