HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir'de Asteğmen Arif Ozan Güven’in acı ölümü

Balıkesir'de Asteğmen Arif Ozan Güven’in acı ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 18:31 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alacak verecek davası bulunan tarafların kavgasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan mermilerden biri kokoreççiye giden Asteğmen Arif Ozan Güven’e isabet etti. Asteğmen Güven, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Asteğmen Arif Ozan Güven’in acı ölümü

Edremit ilçesinde, alacak-verecek davası bulunan Ü.S. ile H.T., telefonda tartışıp, Cennetayağı Mahallesi Ülkü Yolu girişinde buluşmak için randevulaştı. Ü.S., verilen adresteki üst geçidin altında beklerken, H.T., beraberinde kardeşi T.T. ile birlikte otomobiliyle geldi. T.T., otomobilin yanına gelen Ü.S.'ye pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ü.S. bacağından vurularak yaralanırken, mermilerden biri aynı bölgede bulunan kokoreççiye giden Asteğmen Arif Ozan Güven'in göğsüne isabet etti.

pom

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, can havliyle yakınındaki çay bahçesine giren Güven, yere yığıldı. Kafeterya çalışanlarının ilk müdahalesini yaptığı Güven, ambulansla özel hastane kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, H.T. ve T.T. polis tarafından yakalandı.

Mersin’in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı Asteğmen Arif Ozan Güven’in cenazesinin, otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Kız kardeşini gözünü kırpmadan vurdu! Sebebi 'pes' dedirttiKız kardeşini gözünü kırpmadan vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti
İstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriİstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Sakarya'daki patlama sonras Erdoğan'dan ilk açıklama

Sakarya'daki patlama sonras Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

Türkiye günlerce Leyla'yı konuşmuştu! Savunmaları 'pes' dedirtti

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

İlginizi Çekebilir

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Diğer Haberler
Rus milyarder Bodrum’a milyon dolarlık yat ile geldi, beach kapattı

Rus milyarder Bodrum’a milyon dolarlık yat ile geldi, beach kapattı

İş yerine giren yılan paniğe neden oldu

İş yerine giren yılan paniğe neden oldu

Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi: Baktığımda fabrika yerinde yoktu

Patlamada yaralanan işçi: Baktığımda fabrika yerinde yoktu

Eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu

Kız kardeşini gözünü kırpmadan vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

Son dakika: Nissan CEO'sunun kaçırılması davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Nissan CEO'su davasında flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında iki sektörün önemi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında iki sektörün önemi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.