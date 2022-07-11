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Balıkesir'de bariyerlere çarpan otomobil karşı şeride geçip devrildi! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

11.07.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından da karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de bariyerlere çarpan otomobil karşı şeride geçip devrildi! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30), Berkay Deniz (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Çevirgen ile Serhat Acar'da (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişiler ise cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.

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TRAFİK NORMALDE DÖNDÜ

Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek'te geçirdikleri tatillerini Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir
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