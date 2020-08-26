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Balıkesir'de bir salça üretim firmasında çekilen görüntüler tepki çekmişti! İş yerine baskın yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 19:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’de bir kişinin domatesleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülerin sosyal medya platformunda yer aldığı firmaya 13 bin 900 lira ceza uygulandı. İş yerinde bulunan 8 ton salça imha edildi.

Balıkesir'de bir salça üretim firmasında çekilen görüntüler tepki çekmişti! İş yerine baskın yapıldı

Alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Köseler Mahallesi’nde salça üretilen F.F.’ye ait firmada çalışan bir kişinin dans ederek domatesleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Altıeylül İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu işletmede çalışma yaptı.

13 BİN 900 LİRA CEZA

İşletme kaydı olmadığı belirlenen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen firma sahibine yetkililer tarafından 13 bin 900 lira ceza kesildi.

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8 TON SALÇA İMHA EDİLDİ

İş yerindeki yaklaşık 8 ton salça, tohum ve domates artığı ürünler yetkililerce imha edilmek üzere el konuldu. (İHA)

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