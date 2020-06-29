Balıkesir'de bot faciası! Yunanistan'dan insanlık dışı davranış

Ayvalık açıkları Çıplak Ada batısında, saat 02.45'te, düzensiz göçmen botunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen botunun yarı batık durumda olduğu ve denizde göçmenler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik dalış emniyet ve güvenlik timi, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı daha bölgeye gönderildi. Yapılan arama- kurtarma çalışmasında, 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

'YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ BOTU KESTİ'



Yapılan incelemede, düzensiz göçmenlerin botunun kesildiği belirlendi. Göçmenler, ifadelerinde, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botlarının kesilerek ve benzin bidonları alınarak, Türk kara sularına geri itildiklerini belirtti.

Kaynak: DHA

