HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir'de bot faciası! Yunanistan'dan insanlık dışı davranış

Balıkesir'de bot faciası! Yunanistan'dan insanlık dışı davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 10:31 | Son Güncelleme

Balıkesir Ayvalık açıklarında botları batma tehlikesi geçiren 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botları kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmen aranıyor.

Balıkesir'de bot faciası! Yunanistan'dan insanlık dışı davranış

Ayvalık açıkları Çıplak Ada batısında, saat 02.45'te, düzensiz göçmen botunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen botunun yarı batık durumda olduğu ve denizde göçmenler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik dalış emniyet ve güvenlik timi, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı daha bölgeye gönderildi. Yapılan arama- kurtarma çalışmasında, 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

'YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ BOTU KESTİ'

Yapılan incelemede, düzensiz göçmenlerin botunun kesildiği belirlendi. Göçmenler, ifadelerinde, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botlarının kesilerek ve benzin bidonları alınarak, Türk kara sularına geri itildiklerini belirtti.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi: Elektrik ne zaman gelecek?BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi: Elektrik ne zaman gelecek?
Antalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriAntalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Yer: Antalya! Kimi oturarak kimi ayakta izledi

Yer: Antalya! Kimi oturarak kimi ayakta izledi

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Dev maçta kazanan çıkmadı!

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

Ülkenin Sağlık Bakanı açıkladı: İkinci dalgaya girildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Diğer Haberler
Afrika sıcakları geliyor! Beyin kanaması riskine dikkat

Afrika sıcakları geliyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Gören gözlerine inanamadı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Gören gözlerine inanamadı

YKS sonrasında İstanbul trafiğinde bu sabah

İstanbul trafiğinde bu sabah! Saat 10.00 itibariyle...

Bursa'da sele kapılan kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Bursa'da sele kapılmıştı! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden 'sınav kağıdı' açıklaması

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi: Elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi: Elektrik ne zaman gelecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.