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Balıkesir'de CHP ilçe başkanı tutuklandı

09.02.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de silahla 3 kişiyi yaralayan CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'de CHP ilçe başkanı tutuklandı

Balıkesir Savaştepe'de çıkan tartışma sonucu 3 kişiyi silahla yaralayan CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç'in eniştesi Ahmet Ş., esnaf odası başkanlığına aday olmak istediği ve bu süreçte kendisinden destek beklediğini belirtti. Dinç'in eniştesi Ahmet Ş. ile başlayan husumeti kısa sürede ilerledi. Ahmet Ş. ile arkadaşları Mehmet A. ve Ozan K., konuşmak için Umut Dinç'i Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Türker Caddesi'ne çağırdı. Caddede bir araya gelen bu kişiler arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş. ile arkadaşlarının Umut Dinç'e taşla saldırdığı iddia edildi. Dinç ise aracındaki ruhsatsız tabancayla ateş ederek Ahmet Ş. ve arkadaşları Mehmet A. ile Ozan K.'yı yaraladı. Olayın ardından kaçan Umut Dinç bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Ahmet Ş. ile Ozan K., tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaburgasının alt kısmından yaralanan Mehmet A.'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir CHP
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