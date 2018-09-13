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Balıkesir'de çıkan hortum korkuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde meydana gelen hortum görenleri korkuturken, can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Ormanlı kırsal mahallesinde öğle saatlerinde denizde aniden oluşan hortum vatandaşları korkuttu. Havanın birden kararmasının ardından sahilden yaklaşık 900 metre açıkta deniz üzerinde hortum meydana geldi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 10 dakika devam eden hortum karaya ulaşmadan sona ererken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile bunu kayıt altına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Erdek hortum

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