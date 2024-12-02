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  4. Balıkesir'de dehşet dolu görüntü! Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti

Balıkesir'de dehşet dolu görüntü! Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti

02.12.2024 20:43
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde korkunç görüntüler ortaya çıktı. Bir köpek, tamponuna boynundan iple bağlandığı minibüs tarafından çekildi. Dehşet dolu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Balıkesir'de dehşet dolu görüntü! Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti

Balıkesir'de korkunç görüntüler! Sarıköy Mahallesi’nde seyir halinde olan minibüsün tamponuna bağlanan iple boynundan çekilen köpek, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Sürücünün şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, minibüsteki kişilerin Y.Ç. (51) ve A.A. (71) olduğu tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpeğin kendilerine ait olduğunu söyleyen şüphelilere 65 bin TL idari para cezası kesilirken, köpek veteriner kontrolüne alındı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir Gönen
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