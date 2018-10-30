HABER

Balıkesir'de ele geçirildi! 2.5 milyon dolar değerinde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 08:18 | Son Güncelleme

Balıkesir'de polisin ihbar üzerine durdurduğu araçta, piyasa değeri 2.5 milyon dolar olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi. Polis memuru, muhtar ve müteahhit olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Balıkesir'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını aldı.

Balıkesir'de 2.5 milyon dolar değerinde Tevrat ele geçirildi

1 / 6

Balıkesir'de ele geçirildi! 2.5 milyon dolar değerinde...
2 / 6

Yapılan kontrollerde, piyasa değerinin 2.5 milyon dolar olduğu değerlendiren İbranice altın yaldızlı Tevrat olarak bilinen obje ele geçirildi.
3 / 6

Araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan polis memuru M.K., mahalle muhtarı F.E. ve müteahhit A.E. hakkında, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
4 / 6

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
5 / 6

6 / 6

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir tevrat Kaçakçılık

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon dolar!

Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon dolar!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Kubilay Aka ve Miray Daner'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'

Kubilay Aka ve Miray Daner'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk otobüsünde öfkeli koca dehşeti! Eşi fotoğraf yollayınca...

Halk otobüsünde öfkeli koca dehşeti! Eşi fotoğraf yollayınca...

Şule Çet'in ölümünde yeni gelişme! Tırnaklarındaki doku örneği onun çıktı

Şule Çet'in ölümünde yeni gelişme! Tırnaklarındaki doku örneği onun çıktı

Tunceli'de donarak şehit olan askerlerle ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama

Tunceli'de donarak şehit olan askerlerle ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama

FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Marmara Bölgesi'nde bugün (30 Ekim Salı) hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde bugün (30 Ekim Salı) hava nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.