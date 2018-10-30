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Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon dolar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 02:28 | Son Güncelleme

Polisin ihbar üzerine durdurduğu araçta, piyasa değeri 2.5 milyon dolar olduğu öğrenilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi.

Olayda polis memuru, muhtar ve müteahhit olduğu belirtilen 3 şahıs gözaltına alındı.

2.5 milyon dolar değerinde! Balıkesir'de ele geçirildi

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ekipleri, İzmir'den Balıkesir'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını aldı
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Ekipler, İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında aracı durdurdu.
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2.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

2.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE
apılan kontrollerde, piyasa değerinin 2.5 milyon dolar olduğu değerlendiren İbranice altın yaldızlı Tevrat olarak bilinen obje ele geçirildi.
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Araç içerisinde bulunan ve gözaltına alınan polis memuru M.K., mahalle muhtarı F.E. ve müteahhit A.E. hakkında, 2863 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir İlahiyat Fakültesi tarihi eser Kaçakçılık

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