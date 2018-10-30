Balıkesir'de ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon dolar!

Olayda polis memuru, muhtar ve müteahhit olduğu belirtilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ekipleri, İzmir'den Balıkesir'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarını aldı

3 / 7 2.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

apılan kontrollerde, piyasa değerinin 2.5 milyon dolar olduğu değerlendiren İbranice altın yaldızlı Tevrat olarak bilinen obje ele geçirildi.