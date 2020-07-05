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  4. Balıkesir'de eski sevgili dehşeti! Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı

Balıkesir'de eski sevgili dehşeti! Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 21:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Eyüp Y., iddiaya göre ayrıldığı kız arkadaşı Özlem Ş.'nin evini ateşe verdi.

Balıkesir'de eski sevgili dehşeti! Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı

Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi üzerinde bulunan Pırlanta evlerinde 11’inci katından alevleri gören vatandaşlar itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri uzun çalışmanın sonucunda yangını söndürdü. Özlem Ş.'ye ait ev kullanılmaz hale geldi.

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"AYRILIĞI KENDİSİNE YEDİREMEDİ"

Evi ayrıldığı erkek arkadaşının yaktığını belirten Özlem Ş., şöyle konuştu:

"Eyüp. Y. evimi yakarak, kayıplara karıştı. Kendisiyle 5 ay öncesine kadar bir birlikteliğim vardı. Kendisinden ayrıldım. Bunu kendisine yediremedi. Kapıma kadar geldi beni tehdit etti. Karakola şikayet ettim. Uzaklaştırma aldırdım. Kızlarımla apartmanın asansörüne bindim. Bizi asansöre kapattı. Sonrasında da evimi ateşe verdi. Kendisinden şikayetçiyim."

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Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaçan Eyüp Y.’yi arama çalışmalarına başladı. (DHA)

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