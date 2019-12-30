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  4. Balıkesir'de facianın eşiğinden dönüldü! 3 araç birbirine girdi!

Balıkesir'de facianın eşiğinden dönüldü! 3 araç birbirine girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 02:12 | Son Güncelleme

Balıkesir-İzmir çevreyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğine çarptı. Anayola devrilen direk nedeniyle biri TIR 3 araç daha kaza yaptı. TIR sürücüsü kaza sonrası "Önümdeki otomobilde ben de yavaş seyrediyorduk. Yoksa direk aracın içine girerdi. Hayatımızı söndürürdü. Ucuz atlattık” ifadelerini kullandı.

Kaza geç saatlerde Balıkesir-İzmir çevreyolu Maden Tetkik ve Arama Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü önünde bulunan kavşak girişinde meydana geldi.

Serhan A. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak çarptığı aydınlatma direği karşı şeride devrildi. Bu sırada İzmir istikametinden gelen Eşref Yeşil yönetimindeki otomobille, Fevzi Sancar yönetimindeki TIR yola devrilen direğe çarptı. Arkalarından gelen bir otomobil de TIR'a çarptı.

Kazayı gören MTA’nın güvenlik görevlileri, polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinden biri kaza yapan otomobil sürücüsünün araçtan çıkmasına yardım ederken, diğeri ise karşı şeritten gelen araç sürücülerine uyarıda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alarak, tek şeritten trafik akışını sağladı.

TEDAŞ görevlilerinin elektriği keserek direği kaldırmalarının ardından trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

Sürücülerin kazadan hafif sıyrıklarla kurtulması mucize olarak değerlendirildi. Eşref Yeşil, “İzmir istikametinden geliyordum. Sol şeritteydim direği son anda fark ettim. Frene bastım ama direğe çarptım. Direk havalandı, sonrasında da TIR’a çarptı. Neyse ki kimsenin sağlığında bir şey yok” dedi.

'UCUK ATLATTIK'

TIR sürücüsü Fevzi Sancar ise, “Yolda normal seyrediyorduk. Önümdeki otomobil bir şeye çarptı ama karanlıkta tam fark edemedim. Sonra ben çarptım. Durunca direğe çarptığımızı gördüm. Neyse ki önümdeki otomobilde ben de yavaş seyrediyorduk. Yoksa direk aracın içine girerdi. Hayatımızı söndürürdü. Ucuz atlattık” diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir trafik kazası

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