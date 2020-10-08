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Balıkesir'de feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 22:15 | Son Güncelleme

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Metin Gedik idaresindeki otomobil, sürücünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 10 metrelik dere yatağına devrildi.

Kazada ters dönen araçtaki sürücü ile eşi Gülten Gedik (52), kızı Esranur Cicigün (22), 1 yaşındaki torunu Buğlem Cicigün ile yeğenleri Rabia Ulusu (7) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza esnasında öndeki araçta ilerleyen Ayhan Cicigün ise ekiplerle birlikte yaralıların çıkartılmasına yardım etti.
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2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir Devlet Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Buğlem Cicigün ile 7 yaşındaki Rabia Ulusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin Akhisar'dan Çanakkale'nin Yenice ilçesine ev taşımak için yola çıktıkları öğrenildi. (İHA)

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