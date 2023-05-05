Balıkesir'de feci kaza! Lise öğrencilerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: Yaralılar var

Lise öğrencilerini taşıyan otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Susurluk mevkisindeki outlet mağazaları önünde aynı yöne giden bir TIR'a arkadan çarptı.

33 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan, Susurluk ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan otobüs sürücüsü Korkut ile 31 öğrenci ve bir görevlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

VALİ ŞILDAK OLAY YERİNE GELDİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

Otobüsteki yolcuların, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesinden Ege Üniversitesindeki etkinliklere katılmak için İzmir'e hareket eden öğrenci grubu olduğu öğrenildi.



Kaynak: AA

