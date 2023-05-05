HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir'de feci kaza! Lise öğrencilerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: Yaralılar var

Balıkesir'de feci kaza! Lise öğrencilerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: Yaralılar var

05.05.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de feci bir kaza meydana geldi. Susurluk'ta lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsü, TIR'a çarptı. Kazada otobüs sürücüsü ile 31 öğrenci ve bir görevli yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Balıkesir'de feci kaza! Lise öğrencilerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı: Yaralılar var

Lise öğrencilerini taşıyan otobüs, Bursa-Balıkesir kara yolunun Susurluk mevkisindeki outlet mağazaları önünde aynı yöne giden bir TIR'a arkadan çarptı.

AA-20230505-31048150-31048147-BALIKESIRDE_LISE_OGRENCILERINI_TASIYAN_TUR_OTOBUSU_TIRA_CARPTI_33_KISI_YARALANDI

33 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan, Susurluk ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan otobüs sürücüsü Korkut ile 31 öğrenci ve bir görevlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

VALİ ŞILDAK OLAY YERİNE GELDİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

Otobüsteki yolcuların, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesinden Ege Üniversitesindeki etkinliklere katılmak için İzmir'e hareket eden öğrenci grubu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
23 ilde operasyonun düğmesine basıldı! Terör örgütü DEAŞ'a darbe23 ilde operasyonun düğmesine basıldı! Terör örgütü DEAŞ'a darbe
Trabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybettiTrabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Parti'den YSK çıkışı...Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Parti'den YSK çıkışı...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir otobüs

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı!

33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı!

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

İlginizi Çekebilir

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.