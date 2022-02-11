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Balıkesir'de FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

11.02.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Balıkesir
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