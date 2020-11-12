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Balıkesir'de fuhuş operasyonu! 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 21:02 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de fuhuş operasyonu! 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda kiraladıkları evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüpheliler A.F.D, M.K.K, M.F.U. ile Ö.K. gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklandı.

Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

Evde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 450 lira, bir tüfek, 9 milimetre çapında 40 fişek, 3 altın yüzük ele geçirildi.

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