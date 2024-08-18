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  4. Balıkesir'de gençlerin gece eğlencesi sonrası feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de gençlerin gece eğlencesi sonrası feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

18.08.2024 22:40
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 gencin gece eğlencesi kaza ile noktalandı. Dönüş yolunda takla atan otomobilde bulunan 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 4 genç de yaralandı.

Balıkesir'de gençlerin gece eğlencesi sonrası feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kavlaklar'da bulunan eğlence yerinden sabah saat 06.00 sıralarında Altınoluk'a dönmekte olan Fatih T. (22) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınoluk Antandros kazı alanı mevkiinde takla atarak ters döndü.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine polis, jandarma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Ceyda Çil (18) hayatını kaybederken, sürücü Fatih T. ile Hazal Ö. (18), Sude T. (22) ve Yiğit İ. (20) yaralandı.

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Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edremit kaza
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