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  4. Balıkesir'de hasta taşıyan ambulans devrildi: 3’ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Balıkesir'de hasta taşıyan ambulans devrildi: 3’ü sağlık görevlisi 4 yaralı

01.06.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Erdek-Bandırma karayolunda meydana gelen kazada hasta taşıyan ambulans kaza yaptı.

Balıkesir'de hasta taşıyan ambulans devrildi: 3’ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Erdek-Bandırma karayolu üzerinde meydana gelen kazada içerisinde hasta ve sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans devrildi.

Kaza akşam saatlerinde Erdek’ten Bandırma’ya hasta götüren ambulans şoförü Bandırma yolu üzerinde bulunan Marmarabirlik depolarının bulunduğu bölgede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ambulans yol kenarına devrildi. Kazada ambulansın içerisinde bulunan 1 hasta ve 3 sağlık görevlisinin yaralandığı öğrenildi.

Bir süre kapanan yol daha sonra trafik ekiplerinin kaza yerine gelmesiyle birlikte kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanıp, yol trafiğe açıldı. (İHA)

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trafik kazası Balıkesir

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