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Balıkesir'de heyecanlandıran keşif! "Türkiye'nin yegane örneği"

31.07.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devam eden Antandros Antik Kenti kazılarında 2 bin 400 yıllık pitos mezar bulundu. gün yüzüne çıkarılan mezar, arkeologları heyecanlandırdı. Pandemi nedeniyle küçük bir ekibin çalışma yaptığı bölgede farklı gömü geleneklerine rastlanması dikkat çekiyor.

Balıkesir'de heyecanlandıran keşif! "Türkiye'nin yegane örneği"

Roma İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesinde önemli bir nokta olan Antandos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Roma villası ve nekropolis alanında devam eden çalışmalarda 2 bin 400 yıllık pitos mezar gün yüzüne çıkartılıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, “Bu yılki kazılara 2 Temmuz’da başladık. İki farklı alanda çalışıyoruz. Bunlardan biri Roma Villası, bir diğeri de nekropolis. Pandemi döneminde küçük bir ekip ile geldik. Ama yine de aynı yoğunluk ile çalışıyoruz” dedi.

MİLATTAN ÖNCE DÖRDÜNCÜ YÜZYILA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Prof. Dr. Polat 2 bin 400 yıllık mezarın açılması ile ilgili çalışmalar hakkında da, “Şu an bulunduğumuz alan nekropolis çalışmalarının olduğu bölüm. Arkadaşlarımız bir pitos mezar açıyorlar. Milattan önce 4. Yüzyıla ait olduğunu düşünüyoruz. Daha henüz buluntusunu ele geçiremedik. Sadece bir bireyin olduğu anlaşılıyor. Bunun yanı sıra yan tarafta bir çalışma alanımız daha var. Yine nekropolise yönelik. Orada da inüvasyon bir mezar doğrudan toprağa gömülmüş bir mezar var” şeklinde konuştu.

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"BU ALAN TÜRKİYE'DEKİ YEGANE ÖRNEK"

Antandors kazı alanında nekropolisin büyük bir önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Polat, “Biz Antandros’un nekropolisiini çok iyi biliyoruz. 21 yıldır kazıyoruz. Milattan önce 725’lerden, milattan sonra birinci yüzyılın ortalarına kadar sürekli nekropol alanı olarak kullanılmış. Burada çok farklı gömü geleneklerini bir arada görmek mümkün. Bu nedenle de Türkiye’de aslında baktığımızda yegane örnek bu alan olarak değerlendirebiliriz” dedi.

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İHA

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