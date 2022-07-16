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Balıkesir'de iğrenç olay! Kur'an eğitimi için tutuldu, kursta kız çocuklarını taciz etti

16.07.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de B. Ç. adlı kişi, yöre halkı tarafından Kur'an ve din eğitimi vermesi için tutuldu. Ancak B. Ç.'nin verdiği Kur'an kursuna giden kız çocuklarından biri, ailesine uğradığı tacizi anlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada B. Ç.'nin başka bir kız çocuğuna daha taciz ettiği ortaya çıktı. B. Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de iğrenç olay! Kur'an eğitimi için tutuldu, kursta kız çocuklarını taciz etti

Balıkesir Kur'an kursunda kız çocuklarını taciz eden B. Ç.'yi konuşuyor! Çocuklara din eğitimi vermesi için yöre sakinleri tarafından özel olarak tutulup ilçe dışından getirtilen B. Ç.'nin kursta kız çocuklarını taciz ettiği ortaya çıkınca jandarma ekipleri harekete geçerek B. Ç.'yi gözaltına aldı. B. Ç. daha sonra ise tutuklandı.

KURSA GİDEN KIZ ÇOCUĞU AİLESİNE ANLATTI

Dursunbey ilçesinin kırsal Ericek Mahallesi'nde bir kız çocuğu camide açılan Kur'an kursunda eğitim veren B.Ç.'nin kendisine elle cinsel tacizde bulunduğunu ailesine anlattı. Bunun üzerine ailesi B.Ç. hakkında Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMADA ORTAYA ÇIKTI: BAŞKA KIZ ÇOCUĞUNU DA TACİZ ETMİŞ

Savcılık soruşturmasında bir kız çocuğunun daha cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi. Çocukların pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulurken, B. Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B. Ç. tutuklanıp, Kepsut Cezevi'ne gönderildi.

İLÇE DIŞINDAN ÖZEL OLARAK GETİRTİLMİŞ

B. Ç.'nin Diyanet İşleri görevlisi olmadığı, kırsal mahallede yaşayanlar tarafından özel olarak tutulup, çocuklara din eğitimi vermesi için ilçe dışından getirildiği öğrenildi.

(DHA)

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cinsel taciz
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