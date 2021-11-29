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  4. Balıkesir'de ilginç anlar! İstiklal Marşı'na eşlik eden sevimli köpek büyük ilgi görüyor

Balıkesir'de ilginç anlar! İstiklal Marşı'na eşlik eden sevimli köpek büyük ilgi görüyor

29.11.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burhaniye ilçesinde, Cevdet Yılmaz’ın 'Acar' adını verdiği köpeği, İstiklal Marşı okunurken uluyup, adeta eşlik eden sevimli köpek büyük ilgi gördü.

İlçenin Ören Mahallesi'nde, Cevdet Yılmaz’ın torunu Ceren Sağdıç için aldığı 7 yaşındaki Acar adlı köpek İstiklal Marşı okunurken eşlik etmesi ile ilgi odağı oldu.

"İSTİKLAL MARŞI BİTENE KADAR EŞLİK EDER""

Acar’ın torununun köpeği olduğunu anlatan 77 yaşındaki Cevdet Yılmaz, "Bu Acar, benim küçük torunum Ceren’in köpeği. Bunu bulup geldi. Annesi kurt, babası avcı bir hayvan. Çok cins bir şey. Kimseye zararı yoktur. İstiklal Marşı'na gelince, İstiklal Marşı Cuma ve Pazar akşamları Burhaniye Belediyesi hoparlöründen yayınlanıyor. İstiklal Marşı söylenirken, bu kalkar ayağa dikilir ve İstiklal Marşı bitene kadar eşlik eder. Havlar ve aynen İstiklal Marşı'nın nakaratlarını devam ettiriyor gibi oluyor tabi. O bakımdan çok sevimli. Bizim evimizin gülü” dedi.

Acar’ı sevdiklerini anlatan 59 yaşındaki Engin Ersöz de, “Acar mahallemizin aslanı. Özellikle İstiklal Marşı söylenirken, Acar da İstiklal Marşı bitene kadar uluması ile eşlik ediyor. Hayranlığımız sevgimiz sonsuz. Bunu biz çok seviyoruz. İnşallah, ömrü uzun olur” dedi.

(İHA)

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istiklal marşı Balıkesir
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