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Balıkesir'de ilginç olay! Kameraya silahlı saldırı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 09:08 | Son Güncelleme

Balıkesir'de mahallesine güvenlik için konulan kameraya kızan şüpheli, kamerayı adeta taradı. Elindeki tüfekle kameranın önüne gelen şüpheli, peş peşe ateş ederek kamerayı vurarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırı anı ise ateş açılan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje dahilinde Edremit'e bağlı İbrahimce Mahallesi'ne konulan kameralara bir kişi elindeki tüfekle ateş açtı.

Gece yarısından sonra meydana gelen olayda T.Y.'nin (19) elinde tüfek ile yürüyerek olay yerine geldiği ve polis tarafından takılan güvenlik kamerasına ateş ettiği görülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Şüpheli T.Y. olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kamera silahlı saldırı

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