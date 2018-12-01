Balıkesir'de ilginç olay! Kameraya silahlı saldırı...

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje dahilinde Edremit'e bağlı İbrahimce Mahallesi'ne konulan kameralara bir kişi elindeki tüfekle ateş açtı.

Gece yarısından sonra meydana gelen olayda T.Y.'nin (19) elinde tüfek ile yürüyerek olay yerine geldiği ve polis tarafından takılan güvenlik kamerasına ateş ettiği görülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Şüpheli T.Y. olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

