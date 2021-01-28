Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Tavukhanelerden fabrikalara götürülmek üzere tavuk yüklemesi yapan işçileri taşıyan Galip Dinçer idaresindeki minibüs, Bandırma- Çanakkale karayolu Hıdır Mahallesi Kavşağı'nda İsmail Dere yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Dinçer ve minibüsteki Hüsamettin Sargın ile Mehmet Durgut yaşamını yitirdi.

İşçi servisindeki Barış Deniz, Aydıner Aydın, Hasan Gezer, Suriye uyruklu Yahya Saleh ile Abdurrahman Yusufi, Engin Doğancıoğlu, İbrahim İhya ve Ersan Ermiş ile TIR sürücüsü İsmail Dere yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarım Hekimoğlu incelemelerde bulundu. (AA)

