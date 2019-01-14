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Balıkesir'de jandarma karakol komutanı gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Balıkesir'den gelen son dakika haberine göre; FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda jandarma karakol komutanı gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarma karakol komutanı gözaltında!

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de bir jandarma karakolunun komutanı olan M.G'nin, Tunceli'de görevli bulunduğu 2011-2013 yıllarında örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu belirlendi.

Başsavcılık, Elazığ ve Tunceli bölgesinden sorumlu örgüt mensubunun ifadesinde adı geçen M.G. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bunun üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M.G'yi evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Jandarma komutan FETÖ gözaltı

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