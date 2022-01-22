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Balıkesir'de kadın cinayeti! Sokak ortasında kocası tarafından katledildi

22.01.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Balıkesir'de bir kadın daha cinayete kurban gitti... Edremit'teki korkunç olayda bir kadın, iddiaya göre sokak ortasında eşi tarafından vurularak öldürüldü.

Balıkesir'de kadın cinayeti! Sokak ortasında kocası tarafından katledildi

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi 99. Sokak'ta saat 07.30 sıralarında iddialara göre bir çocuk annesi Elif Turan (40), eşi Ş.T. (45) tarafından sokak ortasında tabanca ile 4 el ateş edilerek vuruldu.

Silah sesleri üzerine çevre sakinlerinin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Elif Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturarak inceleme yaparken, şüpheli Ş.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Elif Turan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinden sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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(İHA)

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cinayet kadın cinayeti Balıkesir
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