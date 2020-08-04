Balıkesir'de kadın cinayeti! Yonca Tatarka eski eşi tarafından öldürüldü

Yonca Tatarka (31), iddiaya göre, bugün boşandığı eşi S.T. (30) tarafından Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi Yeşil Cami yanında karşılaştı. Boşanan çift arasında tartışma çıktı. S.T. yeni boşandığı Yonca Tatarka’yı yanındaki tabanca ile vurup kaçtı.

Yonca Tatarca’nın vurulduğunu gören çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Yonca Tatarka’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik tedbiri aldı. Yonca Tatarka’nın yakınları sinir krizi geçirdi.

ZANLI YAKALANDI

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısı S.T.’yi kısa sürede yakaladı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)

