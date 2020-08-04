HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir'de kadın cinayeti! Yonca Tatarka eski eşi tarafından öldürüldü

Balıkesir'de kadın cinayeti! Yonca Tatarka eski eşi tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 19:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Yonca Tatarka (31), boşandığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Balıkesir'de kadın cinayeti! Yonca Tatarka eski eşi tarafından öldürüldü

Yonca Tatarka (31), iddiaya göre, bugün boşandığı eşi S.T. (30) tarafından Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi Yeşil Cami yanında karşılaştı. Boşanan çift arasında tartışma çıktı. S.T. yeni boşandığı Yonca Tatarka’yı yanındaki tabanca ile vurup kaçtı.

Yonca Tatarca’nın vurulduğunu gören çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Yonca Tatarka’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik tedbiri aldı. Yonca Tatarka’nın yakınları sinir krizi geçirdi.

ZANLI YAKALANDI

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısı S.T.’yi kısa sürede yakaladı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştuUkraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu
ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur? ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?

En Çok Okunan Haberler

Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

Caner Çalışır’ın mezarı başında Cemal Can’a büyük sitem!

Televizyon sunucusuna trende tecavüz dehşeti

Televizyon sunucusuna trende tecavüz dehşeti

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Artık onlara da koronavirüs ilacı verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Artık onlara da koronavirüs ilacı verilecek

Kadınlardan tepki! Murat Övüç'ü kovdular

Kadınlardan tepki! Murat Övüç'ü kovdular

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

İlginizi Çekebilir

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Diğer Haberler
Son dakika! Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir deprem daha

Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

Ukraynalı model Daria Kyryliuk darp iddiasıyla ilgili konuştu

HDP’li Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı

HDP’li Işık hakkında fezleke hazırlandı

Pütürge'de deprem anında toz bulutu oluştu

Malatya'da korkutan görüntü! Deprem sırasında oluştu

İzmir’de askeri alanda orman yangını

İzmir’de askeri alanda orman yangını

İçişleri Bakanlığı'ndan 'halı saha' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'halı saha' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.