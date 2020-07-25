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Balıkesir'de kafedeki kanlı cinayette 7 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 00:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’de, bir kafede düzenlenen silahlı saldırı sonucu işlenen cinayet için gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı.

Balıkesir'de kafedeki kanlı cinayette 7 tutuklama

Balıkesir’de 4 gün önce bir kafeteryada meydana gelen bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili İ.Ş, B.M.K, E.C.Ö, K.G, K.K, O.Ö, U.G, A.P, Y.T, H.C.K polis ekiplerince gözaltına alındı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Haklarında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak kasten silahla adam öldürme suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.Ş, B.M.K, E.C.Ö, K.G, K.K, O.Ö, U.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.P, Y.T, H.C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezindeki bir kafede işlenen cinayette, şüpheli şahıslar kafeteryada oturan B.A.’ya silahla ateş ederek ağır yaralamış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. (İHA)

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