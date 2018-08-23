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Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.08.2018 08:13 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Kabakdere kırsalında Orman yangınına müdahale edebilmek için oluşturulan yapay gölet 2 cana mezar oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından oluşturulan yapay gölete giren çocuklar boğularak hayatını kaybetti. Acılı aileler çocuklarının cansız bedenlerini görünce sinir krizi geçirdi.

Cenazeleri birer birer çıkartıldı, yakınları sinir krizi geçirdi

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabakdere ve Kalaycılar mahalleleri arasında bulunan yapay gölete giren Eren Deniz (16) ile Hüseyin Bulut (12) bir süre sonra gözden kayboldu.
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Çocukların yakınları ile vatandaşlar, göletin suyunu azaltarak arama çalışması yaptı, bu sırada jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.
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Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.
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Çocukların cesetleri göletten çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.
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Anahtar Kelimeler:
gölet ölüm Balıkesir Kabakdere

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok acı durum yaaa dışarıda bekleyen aileleri için allah sabır versin
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