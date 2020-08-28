Balıkesir'de karantinada olması gereken 32 kişi sokaklarda gezdi

Edremit ilçesini ziyaret eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, pandemi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Edremit Kaymakamlığı'nda basın açıklamasında bulunan Vali Şıldak, Ağustos ayı başından itibaren Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de koronavirüs vakalarında yükseliş yaşandığını belirtti.

Bazı günler kısmi olarak duraklama ve geriye gitme şeklinde veriler elde edilmesine karşın yukarıya doğru tırmanışın devam ettiğini gözlemlendiğini kaydeden Vali Hasan Şıldak, "Sağlık Bakanlığımızın yeni uygulaması ile artık vakaların tamamı hastanelerde tedavi edilmiyor. Bazı hafif vakalar, semptomu olmayan vakalar eve gönderiliyor, evde tedavi süreçleri takip ediliyor. İşte bu vatandaşlarımızın kesinlikle evde kalmaları gerekiyor. Evden çıkmamaları, evlerine de ziyaretçi kabul etmemeleri gerekiyor. Bu birinci grup. İkinci grup ise temasta olarak adlandırdığımız, gerçek hastalarla yani vakalarla temas etmiş olanların da ilimizde yine evlerinde kalıp dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bu iki grubun toplamı 2 binin üzerindedir. Yani 2 bin üzerinde vatandaşımız evlerinde gözlem altında kalmak durumunda" dedi.