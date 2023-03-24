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Balıkesir'de kayıp kişinin cansız bedeni gölette bulundu

24.03.2023 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Balya ilçesinde, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Adem Pamukoğlu'nun cansız bedeni gölette bulundu.

Balıkesir'de kayıp kişinin cansız bedeni gölette bulundu

Balya'da Hacıhüseyin Mahallesi'nde hayvancılık yapan Adem Pamukoğlu'dan (47) iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

GÖLETTE YAPILAN ARAMADA BULUNDU

Hayvan sayasında yapılan kontrollerde bulunamayan Pamukoğlu, 3 Jandarma Asayiş Timi ve vatandaşlar tarafından Hacıhüseyin Sulama Göleti çevresinde arandı. Gölette, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yapılan aramalar sonucunda Pamukoğlu'nun cesedi bulundu.

İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Pamukoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Balıkesir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. (AA)


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