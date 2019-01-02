Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Sabaha karşı yaşanan olay sonrası araç sürücüsü sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra sızan asidin yola daha fazla yayılmaması için çalışmalar başlatıldı. İşte aracın devrildiği bölgede yaşananlar...

İhbarla olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri, araç sürücüsü Kenan Karaca'yı kontrol için sağlık ekiplerine teslim ederek yolda önlemler aldı.

Araçtan sızan asidin yola daha fazla yayılmaması için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarla yol temizlendi, devrilen araç kaldırılarak götürüldü.