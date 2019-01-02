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Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:22 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kontrolden çıkan 22 tonluk sülfirik asit yüklü tankerden yola asit sızdı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri duruma müdahale ederek asidin yola yayılmasını önlemeye çalıştı. Çanakkale-Bursa Karayolu'nun Gönen İlçesi Merkez Anaokulu mevkisinde yaşanan olay ekiplerin müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Sabaha karşı yaşanan olay sonrası araç sürücüsü sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra sızan asidin yola daha fazla yayılmaması için çalışmalar başlatıldı. İşte aracın devrildiği bölgede yaşananlar...

Devrilen tankerden yola asit sızdı

Balıkesir'in Gönen ilçesi girişinde kontrolden çıkarak yan yatan 22 ton sülfirik asit yüklü tankerden yola asit sızdı. İtfaiye ekipleri müdahaleleriyle asidin yola yayılmasını önledi.Kaza, Çanakkale-Bursa Karayolu'nun Gönen ilçesi Merkez Anaokulu mevkisinde sabaha karşı meydana geldi.
Kenan Karaca yönetimindeki 10 NJ 755 plakalı, 22 ton sülfirik asit yüklü tanker sabaha karşı devrildi. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatan tankerde bulunan asit yola sızdı.
İhbarla olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri, araç sürücüsü Kenan Karaca'yı kontrol için sağlık ekiplerine teslim ederek yolda önlemler aldı.
Araçtan sızan asidin yola daha fazla yayılmaması için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarla yol temizlendi, devrilen araç kaldırılarak götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir sülfirik asit

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