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  4. Balıkesir’de kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 7 yaralı

Balıkesir’de kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 22:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, zeytinlik alana uçtu. Ucuz atlatılan kazada, aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Balıkesir’de kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Havran- Balıkesir karayolu üzerinde meydana geldi.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Balıkesir istikametine gitmekte olan Mehmet Y. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinlik alana uçtu. Araç ters döndükten sonra zeytin ağacına çarparak durdu.

Sürücü ve beraberinde 2 erkek 2 kadın ve 2 çocuk toplamda hafif yaralanan 7 kişinin yardımına Balıkesir Büyükşehir Havran İtfaiye Amirliği ekipleri koştu.

Yaralıları sağlık ekiplerine teslim eden ekipler, ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarmanın araştırması sürüyor. (İHA)

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