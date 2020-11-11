Balıkesir'de korkunç görüntü! Köpeklerin üzerinden arabasıyla geçti

Olay, dün sabah saatlerinde Erdek ilçesindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzin istasyonuna gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, pompaların önünde yatan iki köpeğin üzerinden geçti. Köpekler olayın ardından yerden kalkıp koşmaya başlarken, otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti. Bir süre sonra köpeklerden biri istasyonda yere yığılarak öldü. Ağır yaralanan diğer köpek ise çevredekilerin yardımıyla veterinere götürülerek, tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobilin, köpekleri ezdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere, tepki yağdı. HAYTAP'ın şikayeti üzerine otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Balıkesir’de benzin istasyonunda bir otomobilin pompaların önünde yatan iki köpeği ezdiği olayla ilgili Balıkesir Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.

Otomobil sürücüsü hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: