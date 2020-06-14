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  4. Balıkesir’de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan araç, Balıkesir’in Kepsut ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada araç hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma timi sevk edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) hayatını kaybetti.

Arabadaki ailede Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu’nun oğlu, kızı ve kızının çocukları ile birlikte Balıkesir’in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

(İHA)

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