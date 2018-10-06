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Balıkesir’de korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2018 01:34 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde iki çocuk babası Adil Levent Deniz, yolun karşısına geçmek isterken otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Balıkesir’de korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Susurluk’ta otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Adil Levent Deniz, otobüsün çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, Bursa-Balıkesir Karayolu, Susurluk İlçesi kırsal Kışla Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk babası Adil Levent Deniz (44), araç trafiğinin yolun olduğu otoyolda, yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Bursa istikametine giden A.D. yönetimindeki 35 PK 626 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün ani fren ve manevra yapmasına rağmen Deniz’e çarptı. Otobüsün altında metrelerce sürüklenen Deniz, feci şekilde can verdi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattırken, ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı Bursa-Balıkesir otoyolunda trafik akışı 3 saat sonra normale döndü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Adil Levent Deniz trafik kazası

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