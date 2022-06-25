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Balıkesir'de korkunç olay! Astsubay, polis sevgilisini öldürüp intihar etti

25.06.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 28 yaşındaki astsubay Burkay Urcan, polis memuru sevgilisi Kübra Açar'ı (24) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Balıkesir'de korkunç olay! Astsubay, polis sevgilisini öldürüp intihar etti

Korkunç olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi'nde rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana geldi.

İddiaya göre silah sesi duyan, rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde, otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi.

Jandarma, cansız bedenlerin, Bandırma Jandarma Komutanlığı’nda astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru Kübra Açar'a ait olduğunu saptadı. Açar ve Urcan’ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SRJETK

3 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRMÜŞ

Ekipler, ilk incelemede Burkay Urcan’ın, tabancayla Kübra Açar’a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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