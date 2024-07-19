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Balıkesir'de korkunç olay! Her şey bir anda oldu: Patlama meydana geldi, ayağı koptu

19.07.2024 19:35
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Balıkesir'de çalışma sırasında arızalanan sondaj makinesinin tamiri sırasında bir patlama meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, patlamada bir kişinin ayağı koptu, 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Balıkesir'de korkunç olay! Her şey bir anda oldu: Patlama meydana geldi, ayağı koptu

Bigadiç'in kırsal Güvemçetmi Mahallesinde oturan Rafet Karaca, evinin bahçesinde DSİ'den izin alarak sondaj çalışması yapılması için Balıkesir'den bir firmayla anlaştı. Çalışma sırasında hatta meydana gelen tıkanıklığın açılması için firma tarafından Ali İhsan Erdem (55) ile anlaşıldı.

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PATLAMA YAŞANDI

Erdem, bugün saat 13.00 sıralarında hattaki sıkışıklığı açmak için çalışırken, sondaj makinesinde arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesine çalışıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

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AYAĞI KOPTU

Erdem ile olay yerinde bulunan Recep Taş (26) ve Muhammed Musa (30) yaralandı. Ev sahibi Karaca'nın durumu muhtara bildirmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Musa'nın tedavisi ayakta yapılırken ayağı kopan Recep Taş ve Ali İhsan Erdem Balıkesir Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Taş'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ayağı kopan Ali İhsan Erdem'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Balıkesir
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