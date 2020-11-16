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Balıkesir'de korkutan olay! Tatil sitesini domuzlar basınca avcılardan yardım istendi

16.11.2020 16:00 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de korkutan olay! Tatil sitesini domuzlar basınca avcılardan yardım istendi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bin 738 konutun bulunduğu, Artur Tatil Sitesini domuzlar bastı. Vatandaşları korkutan olayın ardından site yönetiminin davet ettiği 15 kişilik avcı timi, sitenin yanındaki Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda 6 domuzu vurdu.

Kuzey Ege’nin önemli tatil sitelerinden olan Artur’da akşam saatlerinde site içine inen domuzlar bahçeleri talan ederken, vatandaşları da korkuttu. Site yönetimi, Balıkesirli avcıları davet ederken, Balıkesir Altıeylül, Kepsut ve Bigadiçli avcılar köpekleri ile birlikte Artur’a geldi. Site yönetimi tarafından konuk edilen avcılara av fişekleri dağıtıldı. Karatepe mevkiindeki ormanlık alana salınan köpeklerin bulduğu 6 adet domuz öldürüldü. Öte yandan geceleri siteye inen domuzların görüntüleri de kameralara yansıdı.

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Avcılardan Erdin Ziynetbaş, “Balıkesirli, Kepsutlu ve Bigadiçli avcılar olarak davet üzerine buraya geldik. Mera çok sıklık olduğu için istediğimiz gibi olmadı. Güzel bir gündü. Artur yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Ali Kebapıoğlu da, “Müdürümüz Arif Efetekin’in daveti üzerine buraya geldik. Bizi çok iyi ağırladılar. Burada 17 domuz olduğu belirlendi. Ancak biz 6 domuz vurabildik. Bizi burada ağırladılar. Mermilerimizi de sağladılar. Başta Arif Efetekin olmak üzere tüm Artur yönetimine teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Artur İşletme Şef Yardımcısı Haydar Erden ise, “Domuzlar zarar vermeye başlayınca avcıları davet ettik. Avımız kazasız belasız bitti. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Altıeylül Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Halit Çoban da şunları söyledi:

“15 kişilik ekiple geldik. Burada domuzlar rahatsızlık veriyordu. Kalabalık sürüyü bulamadık. Ama 6 domuz öldürüldü. Avı da kazasız belasız bitirdik.”

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DHA

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