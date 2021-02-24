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Balıkesir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

24.02.2021 23:26 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Sağlık Bakanlığınca duyurulan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısının Balıkesir'de 92,40 çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte yeni kararlar aldı. Ordu, Rize ve Tokat'ta da vaka sayılarının fazlalığından dolayı yeni tedbirler duyurulmuştu. İşte detaylar...

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara akraba, komşu, hasta gibi ev ziyaretleri yapılmaması, gün düzenlenmemesi konusunda uyarıda bulunulması kararı verildi.

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YASAKLAR DUYURULDU

Alınan karara göre, apartman ve sitelerin bahçeleri gibi ortak kullanım alanlarının toplu şekilde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Hastalığın bulaş riskinin artmasına sebep olan toplu yemek, taziye, mevlit gibi mesafe kuralı ihlali oluşturacak etkinliklere müsaade edilmeyecek.

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Bütün yerleşim ve iş yerlerinin önünde, cadde ve sokaklarda, çay ocaklarının çevresinde toplu halde bulunulması, oturulması ve mesafe kuralının ihlal edilmesinin engellenmesine yönelik denetimler yapılacak.

Kentte, toplu ulaşım ve bütün servis araçları HES kodu uygulaması ve yolcu kapasitesi yönünden her gün trafik ve zabıta birimleri tarafından kesintisiz olarak denetlenecek.

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Kırsal mahallelerde bulunan süt toplama alanlarında vatandaşlar, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda Kaymakamlıklar tarafından yapılacak koordinasyonla uyarılacak ve denetlenecek.

Kırsal mahallelerde faaliyete kapalı olan kahvehaneler ve bakkal, market gibi yerlerle bunların çevresinde toplanılmasına ve oturulmasına izin verilmeyecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde araçlardaki vatandaşlara ve yayalara dışarıda bulunma sebepleri sorulacak ve gösterilen belgenin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı incelenecek.

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Kararlar, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve kolluk birimleri tarafından İl genelinde eksiksiz olarak en yüksek düzeyde uygulanacak.

Kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler en üst seviyeye çıkarılacak.

Karara aykırı davranışlarla ilgili olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Balıkesir

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