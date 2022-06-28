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  4. Balıkesir'de kuma kavgası ölümle bitti! 14 yaşında ağabey katili oldu

Balıkesir'de kuma kavgası ölümle bitti! 14 yaşında ağabey katili oldu

28.06.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de meydana gelen olayda 14 yaşındaki A.K., ağabeyi Harun Kaçmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan erkek kardeş, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, Harun Kaçmaz'ın eşinin üzerine kuma getirmek istemesi ailenin de buna izin vermemesi nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi. İkinci evliliğe onay vermeyen eşini, annesini ve babasını darp edince, 14 yaşındaki erkek kardeşi tarafından bıçakla öldürülen Kaçmaz, morga kaldırıldı.

Balıkesir'de kuma kavgası ölümle bitti! 14 yaşında ağabey katili oldu

Edinilen bilgiye göre, olay Cumhuriyet Mahallesi 62. sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, evli olmasına rağmen ikinci evlilik yapmak isteyen Harun Kaçmaz(24) gündüz bu konu hakkında telefonla görüştüğü annesi ve eşi ile tartıştı. Gece saat 23:00 sıralarında işten eve gelen Harun Kaçmaz, eşi Esra Kaçmaz (22) ile tartışmaya başladı. Tartışmaya dahil olan babası Muzaffer Kaçmaz(50) ve annesi Emine Kaçmaz(41)'ı darp eden Harun Kaçmaz'a engel olmaya çalışan erkek kardeşi A.K.(14) mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile abisini göğsünden bıçakladı.

CİNAYET SONRASI EVDEN AYRILDI

Ağır yaralanan Harun Kaçmaz, 112 ambulansı ile sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Suç aleti bıçağı olay yerinde bırakıp evden ayrılan A.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay yeri inceleme polisi ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Harun Kaçmaz'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği, küçük yaştaki zanlı A.K.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediyeceği bildirildi.

AĞABEYİN 2 ADET SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden abi Harun Kaçmaz'ın 2 adet suç kaydının olduğu, kardeşi A.K.'nın ise daha önce herhangi bir suça karışmadığı öğrenildi.

(İHA)

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Balıkesir
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