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Balıkesir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 15:02 | Son Güncelleme

Balıkesir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Daha önce Adıyaman, Bartın, Denizli ve Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

Balıkesir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı tamamen yasakladı. Daha önce açık ve kapalı belirli alanlarda maske zorunluluğu getiren kurul yasak kapsamını tüm kente yaydı.

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki kararlarında pazaryerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirmişti. Bugünkü kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alışveriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanlar yasak kapsamına alındı.

Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandıAdıyaman'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Kurul kararında maskesiz dolaşma yasağına uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği idari para cezası ile adli işlem yapılmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

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