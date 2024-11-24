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Balıkesir'de mermer ocağında göçük! İşçilerin üzerine kaya düştü

24.11.2024 20:43
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Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'de mermer ocağında göçük! İşçilerin üzerine kaya düştü

Balıkesir'in Marmara ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında kopan kaya parçaları, 2 işçinin üstüne düştü. İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

AA-20241124-36283196-36283195-MARMARA_ADASINDA_MERMER_OCAGINDA_OLUSAN_TOPRAK_KAYMASI_SONUCU_1_ISCI_YASAMINI_YITIRDI

2 İŞÇİ MERMER BLOKLARININ ALTINDA KALDI!

O sırada ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Mustafa Dak'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir toprak kayması
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