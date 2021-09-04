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Balıkesir’de orman yangını

04.09.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesindeki rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Balıkesir’de orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Yunuslar - Yabancılar Mahalleleri arasında, ziraat arazisinden başlayıp fıstıkçamı ağaç türündeki ormanlık sahaya giren orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangına 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4 arazöz ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın bölgesindeki rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. (İHA)


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yangın Balıkesir
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