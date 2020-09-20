HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Balıkesir'de orman yangını! (Ayvalık'taki orman yangınında son durum)

Balıkesir'de orman yangını! (Ayvalık'taki orman yangınında son durum)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 07:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayvalıktaki yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Balıkesir'de orman yangını! (Ayvalık'taki orman yangınında son durum)

Ayvalık Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası eteklerinde başlayan yangın kısa sürede zaman zaman hızı 70 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldı. Bölgede çok sayıda yazlık konut olması nedeniyle korku dakikalar yaşandı.

Yangın Kocadağ mevkii üzerinden Badavut mevkiine doğru ilerlemeye devam etti. Badavut bölgesine polis ve jandarma ekipleri sivil vatandaşların ve araçların girişine izin vermedi. Yangının ilerleme yönünde yazlık sitelerin olduğu öğrenilirken Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçları müdahale etti. Ayrıca çevre illerden ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

"HERKES VAR GÜCÜ İLE MÜDAHALE EDİYOR"

Yangın hakkında bilgi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Rüzgar etkili oluyor. Şeytan Sofrasının altında başladı. Rüzgarın şiddetiyle şu an Badavut istikametine doğru döndü. Şu an gördüğünüz karşı taraflar yanıyor. Tek tük yerlerde konutları tehdit ediyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralı bilgisi bize ulaşmadı. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hem karanlık, hem rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Sağ olsunlar itfaiye, orman, belediye herkes var gücü ile mücadele ediyor.” dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayvalıktaki yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli "Ayvalıktaki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklamaMesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Tuzak radar uygulaması sona eriyor!Tuzak radar uygulaması sona eriyor!
En Çok Okunan Haberler
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkür
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Kırıkkale'de gece yarısı kumar operasyonu: 12 kişiye idari yaptırım uygulandı
Kırıkkale'de gece yarısı kumar operasyonu
İntihar ettiği düşünüldü, cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
İntihar ettiği düşünüldü, cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Az sonra haberi gelir' demişti: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Muğla'da Gaziler Günü'nde gaziyi darp ettiler
Büyük saygısızlık! Gaziler Günü'nde gaziyi darp ettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.