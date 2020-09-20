Balıkesir'de orman yangını! (Ayvalık'taki orman yangınında son durum)

Ayvalık Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası eteklerinde başlayan yangın kısa sürede zaman zaman hızı 70 kilometreyi bulan poyraz nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldı. Bölgede çok sayıda yazlık konut olması nedeniyle korku dakikalar yaşandı.

Yangın Kocadağ mevkii üzerinden Badavut mevkiine doğru ilerlemeye devam etti. Badavut bölgesine polis ve jandarma ekipleri sivil vatandaşların ve araçların girişine izin vermedi. Yangının ilerleme yönünde yazlık sitelerin olduğu öğrenilirken Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçları müdahale etti. Ayrıca çevre illerden ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

"HERKES VAR GÜCÜ İLE MÜDAHALE EDİYOR"

Yangın hakkında bilgi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Rüzgar etkili oluyor. Şeytan Sofrasının altında başladı. Rüzgarın şiddetiyle şu an Badavut istikametine doğru döndü. Şu an gördüğünüz karşı taraflar yanıyor. Tek tük yerlerde konutları tehdit ediyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralı bilgisi bize ulaşmadı. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hem karanlık, hem rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Sağ olsunlar itfaiye, orman, belediye herkes var gücü ile mücadele ediyor.” dedi.