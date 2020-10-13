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Balıkesir'de tüyler ürperten görüntü! Biri bayıldı, diğerleri hiçbir şey olmamış gibi içmeye devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:28 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 2'si kız 4 çocuk kaldırımda dakikalarca nargile içti. Aralarında bir kişinin baygınlık geçirmesine rağmen çocuklar hiçbir şey olmamış gibi nargile keyfine devam etti.

Balıkesir'de tüyler ürperten görüntü! Biri bayıldı, diğerleri hiçbir şey olmamış gibi içmeye devam etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde amatör bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler tüyler ürpertti. Gazicelal Mahallesi’nde adliye arkasında dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuğun nargile içtikleri görülüyor. Bir kişinin ise içtikten sonra fenalaşarak yerde baygın yatması dikkat çekiyor.

ARKADAŞLARININ BAYILMASINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Çocukların nargile mi içtikleri yoksa cadde ortasında uyuşturucu mu aldıkları bilinmezken, görüntülerde kız çocuklarının da ilgisi hayret uyandırdı. Her şey bir tarafa bir arkadaşlarının bayılmasına aldırış etmeden nargile keyfine çocukların devam etmesi ise görüntülere yansıdı. Çocukların nargile içmesi saniye saniye kaydedilirken, kendinden geçen çocuğun ise arkadaşları ayrıldıktan sonra kendine geldiği, zorlukla ayağa kalkıp sendeleyerek oradan ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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