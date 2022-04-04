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Balıkesir'de uyuşturucu bağımlısı baba ailesini katletmişti! Çocuklar koruma altına alındı

04.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de aile katliamına neden olan baba uyuşturucu kullandıktan sonra silahla eşini ve 4 yaşındaki oğlunu öldürmüş, kendisini ve 11 yaşındaki kızını yaralamış, 8 yaşındaki çocukları ise olay yerinden kaçmayı başarmıştı. Babasının kullandığı silahtan çıkan kurşun ile yaralanan E.A. ile A.A.Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Anne ile oğulun cenazesi ise dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Dereköy Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

Balıkesir'de uyuşturucu bağımlısı baba ailesini katletmişti! Çocuklar koruma altına alındı

Olay, önceki gün Balıkesir'İn Susurluk ilçesi, kırsal Kurucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan besiciliği yapan Fatih Akça, eşi Bilge Akça ile tartıştı. 'Uyuşturucu kullanmak'tan kaydı olan Fatih Akça, iddiaya göre uyuşturucu madde aldıktan sonra tabanca ile intihara kalkıştı, eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar, Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti. Anne ve oğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Akça bu kez tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E.A. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine isabet etti. Kollarından yaralanan baba ile kızı Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay sırasında evden kaçtığı belirtilen çiftin oğulları A.A.'yı bularak yakınlarına teslim etti. Anne ile oğulun cenazesi ise dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Dereköy Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

KÜÇÜK KIZ TABURCU OLDU

Hastanede psikolog eşliğinde ifade veren E.A. "Babam ile annem tartıştı. Bu sırada annem, babamın elindeki tabancayı almaya çalışıyordu. Silah iki el ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği annem ile kardeşim Muhammet Tahir, kanlar içerisinde kaldı. Yere düşüp, öldüler. Düşen tabancayı alamayan babam bu kez tüfeği aldı. Engel olmak istedim. Pompalı tüfek ateş alınca ikimiz yaralandık" dedi. Tedavisinin ardından E.A. da dün akşam taburcu oldu.

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BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de E.A. ile A.A.'yı koruma altına aldı. 2 kardeşin gerekli incelemenin ardından yakınlarına verilebileceği ya da devlet koruması altında kalmaya devam edecekleri bildirildi.

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''İNTİHAR EDECEKTİM''

Bu arada eşini ve oğlunu öldürüp kızını yaralayan Fatih Akça'nın tedavisi, Susurluk Devlet Hastanesi'nde sürüyor. İfadesinde, olay günü intihara teşebbüs etmek istediği sırada eşinin kendisine engel olmaya çalıştığını ve elindeki silahın ateş alması sonucu eşi ile oğlunun vurulduğunu belirten Akça, taburcu olduktan sonra adliyeye çıkartılacak. Kolundan ameliyat olacağı belirtilen Akça'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Bu arada Fatih Akça'nın daha önce şiddet uyguladığı için eşi Bilge Akça'nın şikayeti üzerine tutuklanıp 4 ay cezaevinde yattığı, daha sonra tahliye olunca yakınlarının devreye girmesiyle barıştıkları öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
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