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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda suikast silahı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 23:43 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda suikast tabancası olarak tabir edilen kalem şeklinde tasarlanmış silah ve uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda suikast silahı bulundu

Balıkesir polisi uyuşturucu satıcılarına düzenlediği operasyonda dedektör köpek Bath sayesinde 113 çıkı halinde 66,69 gram metamfetamin maddesi ve 0,97 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Yapılan operasyonda ayrıca 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 645 TL paraya da el konuldu.

Ekipler evde yaptığı aramada ayrıca suikast tabancası olarak tabir edilen kalem şeklinde tasarlanmış 6,35 mm çapında el yapımı tabanca ve bu tabancaya ait 6,35 mm çapında fişek buldu.

Operasyon sonucunda yakalanan 3 kişi emniyette verdikleri ifadenin ardından Adliyeye çıkarıldı. Şahısların üçü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Uyuşturucu operasyonunda suikast silahı bulundu

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